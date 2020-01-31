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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Мейвезер не хочет, чтобы Дэвис встретился с Ломаченко раньше, чем будет готов

Категория: Новости / Спорт

Мейвезер не хочет, чтобы Дэвис встретился с Ломаченко раньше, чем будет готов

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о процессе подготовки возможного боя Василия Ломаченко и Джервонты Дэвиса.

"Флойд Мейвезера-младший знает, что когда он будет готов, мы всегда готовы организовать бой Ломаченко и "Танка" Дэвиса. Но Флойд боксер, в отличие от Эдди Хирна. Он не хочет, чтобы его парень встретился с Ломаченко раньше, чем он убедится в том, что Дэвис готов. Однако если Флойд даст мне сигнал, что Джервонта готов, организуем хороший бой. У Хирна же все крутится вокруг денег. Никто не рассуждает всерьез о том, находится ли Дэвин Хэйни на одном уровне с Ломаченко или с топ-10 других легковесов. Поклонники думают, что они знают, но это не так",
 – сказал Арум.
Напомним, Джервонта Дэвис давно говорит, что хочет встретиться с Ломаченко. Сейчас для украинца подготавливают объединительный бой с Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона в легком весе.


Источник: 112



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