Мейвезер не хочет, чтобы Дэвис встретился с Ломаченко раньше, чем будет готов

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о процессе подготовки возможного боя Василия Ломаченко и Джервонты Дэвиса.



"Флойд Мейвезера-младший знает, что когда он будет готов, мы всегда готовы организовать бой Ломаченко и "Танка" Дэвиса. Но Флойд боксер, в отличие от Эдди Хирна. Он не хочет, чтобы его парень встретился с Ломаченко раньше, чем он убедится в том, что Дэвис готов. Однако если Флойд даст мне сигнал, что Джервонта готов, организуем хороший бой. У Хирна же все крутится вокруг денег. Никто не рассуждает всерьез о том, находится ли Дэвин Хэйни на одном уровне с Ломаченко или с топ-10 других легковесов. Поклонники думают, что они знают, но это не так",

– сказал Арум.Напомним, Джервонта Дэвис давно говорит, что хочет встретиться с Ломаченко. Сейчас для украинца подготавливают объединительный бой с Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона в легком весе.