 
Информация к новости
  • Просмотров: 100
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Сегодня Пристайко совершит рабочий визит в Чехию

Категория: Новости / Политика

Сегодня Пристайко совершит рабочий визит в Чехию

Сегодня, 4 февраля, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко посетит с рабочим визитом Чешскую Республику. Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.
Отмечается, что в рамках визита запланированы переговоры Вадима Пристайко с главой МИД Чехии Томашем Петршичеком, а также с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и спикером Палаты депутатов чешского парламента Радеком Вондрачеком.

«Значительное внимание в ходе переговоров будет уделено консолидации усилий ради укрепления мира и безопасности, развития межпарламентского сотрудничества, двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере»,
 - сказано в сообщении.
Представители пресс-службы добавили, что также планируется выступление глав внешнеполитических ведомств Украины и Чешской Республики на открытии инаугурации заседание Украинско-чешского форума – дискуссионной площадки ведущих украинских и чешских экспертов, целью которого является наработка рекомендаций правительства и подготовка совместных проектов для более полной реализации потенциала двусторонних отношений в различных сферах.


Источник: АиФ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать