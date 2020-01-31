Сегодня Пристайко совершит рабочий визит в Чехию

Сегодня, 4 февраля, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко посетит с рабочим визитом Чешскую Республику. Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.

Отмечается, что в рамках визита запланированы переговоры Вадима Пристайко с главой МИД Чехии Томашем Петршичеком, а также с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и спикером Палаты депутатов чешского парламента Радеком Вондрачеком.



«Значительное внимание в ходе переговоров будет уделено консолидации усилий ради укрепления мира и безопасности, развития межпарламентского сотрудничества, двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере»,

- сказано в сообщении.Представители пресс-службы добавили, что также планируется выступление глав внешнеполитических ведомств Украины и Чешской Республики на открытии инаугурации заседание Украинско-чешского форума – дискуссионной площадки ведущих украинских и чешских экспертов, целью которого является наработка рекомендаций правительства и подготовка совместных проектов для более полной реализации потенциала двусторонних отношений в различных сферах.