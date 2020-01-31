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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Киеве на здании офисного центра флаг Украины повесили "вверх ногами"

Категория: Новости / Политика

В Киеве на здании офисного центра флаг Украины повесили "вверх ногами"

В Киеве на здании офисного центра на улице Максимовича, 10 (бывшая ул. Трутенко) висит перевернутый флаг Украины. Об этом стало известно 4 февраля.
Отмечается, что перевернутый "вверх ногами" национальный символ был замечен возле входа в офис компании CNC Electric, занимающейся продажей электротехнической продукции. Рядом с перевернутым флагом Украины также висит флаг самой компании CNC Electric.
Напомним, переворачивание государственного флага считается надругательством над государственным символом и подпадает под действие ст. 338 (Публичное надругательство над Государственным флагом Украины, Государственным Гербом Украины или Государственным гимном Украины) УК Украины - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.
28 января 1992 Верховная Рада Украины приняла постановление "О Государственном флаге Украины". В нем говорится: "Утвердить Государственным флагом Украины национальный флаг, представляющий собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней - синего цвета, нижней - желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3".


Источник: ФАКТЫ



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