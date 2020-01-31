Коронавирус пробрался еще в одну страну Евросоюза

4 февраля министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок подтвердила наличие коронавируса типа 2019-nCoV у бельгийки, которую вместе с восемью остальными подданными королевства эвакуировали из Уханя вечером 2 февраля.

По словам главы бельгийского Минздрава, состояние у пациентки стабильное и никаких признаков болезни пока не наблюдается. Ее перевели для дальнейшего лечения в больницу в Брюсселе. Таким образом, Бельгия стала 24-ой страной мира, где официально подтвердили инфицирование.

Напомним, китайские власти в конце декабря прошлого года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Число зараженных новым коронавирусом в КНР на данный момент превышает 20,4 тысячи человек.