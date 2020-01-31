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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Одесская мэрия будет продавать с аукциона сережки с бриллиантами

Категория: Новости / Экономика и финансы

Одесская мэрия будет продавать с аукциона сережки с бриллиантами

Одесская мэрия хочет продать подаренные одесситом сережки с бриллиантами – они лежат в ячейке много лет. Об этом шла речь в ходе постоянной комиссии по коммунальной собственности.
По словам и.о. первого заместителя главы Департамента коммунсобственности Александра Ахмерова, они хранятся в течение многих лет в банковской ячейке, что стоит немало денег.

Ориентировочная стоимость около 36 тысяч долларов, но перед аукционом планируется провести новую оценку,
 - отметил он.
В свое время сережки с бриллиантами в 2 карата подарил гражданин Спиваковский Б.Г. Теперь город решил их продать с аукциона.


Источник: УСИ



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