Одесская мэрия будет продавать с аукциона сережки с бриллиантами

Одесская мэрия хочет продать подаренные одесситом сережки с бриллиантами – они лежат в ячейке много лет. Об этом шла речь в ходе постоянной комиссии по коммунальной собственности.

По словам и.о. первого заместителя главы Департамента коммунсобственности Александра Ахмерова, они хранятся в течение многих лет в банковской ячейке, что стоит немало денег.



Ориентировочная стоимость около 36 тысяч долларов, но перед аукционом планируется провести новую оценку,

- отметил он.В свое время сережки с бриллиантами в 2 карата подарил гражданин Спиваковский Б.Г. Теперь город решил их продать с аукциона.