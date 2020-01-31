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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Дембеле снова травмировался и пропустит две недели

Категория: Новости / Спорт

Дембеле снова травмировался и пропустит две недели

Нападающий Барселоны Усман Дембеле снова получил повреждение. По информации AS, француз травмировал мышцу во время тренировки с командой из-за чего пропустит ближайшие матчи. Ожидается, что для восстановления футболисту понадобится около двух недель.
Напомним, что Дембеле не помогал каталонцам с ноября после травмы в матче с дортмундской Боруссией. Таким образом, в текущем сезоне француз сыграл девять матчей, забив 1 гол. Ранее сообщалось, что после лечения в Катаре Дембеле уже приступил к индивидуальным тренировкам.


Источник: Корреспондент



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