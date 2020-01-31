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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

B Одессе спасли мужчину от самоубийства

Категория: Новости / Происшествия

B Одессе спасли мужчину от самоубийства

Вчера около 16 часов патрульные получили сообщение о попытке самоубийства на улице Фонтанская дорога. Заявители рассказали, что на 5 этаже нетрезвый мужчина разбил стекло, сидит на подоконнике и угрожает выпрыгнуть.
Инспекторы выяснили, что после ссоры с девушкой мужчина хотел покончить с жизнью. На место сразу прибыла бригада ГСЧС и скорая.
Патрульные поднялись в квартиру, дверь открыла женщина. Инспекторы в течение длительного времени общались с гражданином, пытаясь успокоить, и уговаривали его слезть с подоконника в безопасное место, однако мужчина на уговоры не реагировал.

«Жизнь – одна! Не хочешь возвращаться в квартиру, слезай по лестнице»,
 – после этих слов мужчина начал спускаться вниз по пожарной лестнице и позволил спасателям ему помочь.
В дальнейшем мужчину передали врачам, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Одессы.


Источник: ГРАД



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