Выплату премий руководству "Нафтогаза" остановят

Правительство попросило наблюдательный совет "Нафтогаза" приостановить выплату премий топ-менеджменту компании за победу в Стокгольмском суде над "Газпромом". В письме, которое Кабмин направил набсовету, говорится, что правительство хочет изучить контракты членов правления и вопрос корректности выплаты премий.

Напомним, в 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" решил передать на премии 1% от суммы выигрыша в арбитраже ($4,6 млрд). Тогда выплатили первую часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). Деньги получил 41 сотрудник компании из числа тех, кто прямо или опосредовано внесли значительный вклад в достижение этого результата. В частности, председатель правления Андрей Коболев получил $7,9 млн, а коммерческий директор Юрий Витренко – $6 млн. В целом же на премии было решено направить $29 млн.