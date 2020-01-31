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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Одесская область попала в список проблемных регионов для Зеленского

Категория: Новости / Политика

Одесская область попала в список проблемных регионов для Зеленского

В президентской партии «Слуга народа» недовольны региональной политикой Владимира Зеленского. Источники в СН отмечают, что самыми проблемными являются приграничные области, в которых назначенные главой государства губернаторы никак не влияют на региональную политику.
Собеседники говорят, что самыми проблемными для Офиса являются Одесская, Харьковская и Николаевская область.

«Там губернаторы - отличные ребята, но они ничего не могут сделать. Кернес за 15 лет выстроил такую структуру - силовики, депутаты, медиа, что новый губернатор оказался безруким. Одесса - это вообще отдельная тема: там и Труханов, и Альперин, и куча других мелких банд. Там нужен жесткий мужик с железными нервами, а наш глава ОГА - добряк»,
 - рассказал о ситуации в нескольких регионах один из депутатов «Слуги народа».
Все опрошенные изданием описывают ситуацию с региональной политикой одним словом - «хаос».
Они сетуют на то, что в Офисе президента долго не согласовывают глав РГА, в некоторых областях (Закарпатская, Львовская и Сумская) до сих пор не назначены губернаторы, а наиболее слабым место региональной политики Зеленского депутаты его партии называют то, что главами ОГА в основном назначают людей без серьезного политического, а иногда – и без менеджерского опыта.


Источник: ЛЕНТА



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