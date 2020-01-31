Сборная Украины по хоккею отправилась в Казахстан на олимпийскую квалификацию

Наши ребята сегодня утром прилетели в казахстанский Нур-Султан, где за единственную путевку в следующий раунд поборются со сборными Казахстана, Польши и Нидерландов. Начинаем с хозяевами, в пятницу встречаемся с Польшей, а в воскресенье со сборной Нидерландов – все матчи в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Витер рассчитывает в Нур-Султане на 23 исполнителей: 3 вратарей, 8 защитников и 12 нападающих.

Вратари

Кирилл Кучер ("Белый Барс"), Никита Гордюшин ("Кременчуг"), Артур Оганджанян ("Twin City Thunder", США)

Защитники

Владимир Романенко, Андрей Григорьев, Филипп Пангелов-Юлдашев (все – "Донбасс"), Павел Таран, Владимир Алексюк (оба – "Белый Барс"), Александр Александров, Всеволод Толстушко (оба – "Кременчуг"), Игорь Мережко ("Хумо", ВХЛ)

Нападающие

Руслан Ромащенко, Алексей Янишевский (оба – "Днепр"), Александр Костиков, Никита Буценко (оба – "Донбасс"), Роман Благой, Сергей Бабинец (оба – "Белый Барс"), Алексей Ворона, Иван Савченко, Тимур Гриценко (все – "Кременчуг"), Андрей Михнов ("Металлург", Беларусь), Дмитрий Нименко ("Стяуа", Румыния), Глеб Кривошапкин ("Ogden Mustangs", США)

Сборная Украины только однажды в своей истории сумела пробиться на Олимпийский хоккейный турнир. На Играх-2002 в американском Солт-Лейк-Сити наши хоккеисты заняли десятое место.

Уже известно, что на Играх в Китае выступят восемь лучших сборных в рейтинге IIHF по итогам 2019 года: Канада, Россия, Финляндия, Швеция, Чехия, США, Германия и Швейцария. Также автоматически место на Олимпийском турнире забронировали хозяева китайцы. Еще три участника Игр-2022 определятся после завершения квалификации в августе 2020 года.