В украинском учебнике по всемирной истории нашли мем с Киану Ривзом

В украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс обнаружили Киану Ривза, которого "посадили" на фотографию "Обед на небоскребе" 1932 года рядом со строителями небоскреба в Нью-Йорке.

Автором учебника является кандидат исторических наук Игорь Щупак, а в аннотации сказано, что издание 2018 года рекомендовано Министерством образования и науки Украины.



"Учебник отличается особой системой построения и структурирования учебного материала, определения основных терминов. Фрагменты исторических документов, справочная и дополнительная информация, иллюстративный материал, карты, вопросы и задания направлены на формирование интереса учащихся к истории и повышения эффективности обучения",

- говорится в описании книги.Фотография размещена на 58-й странице учебника в главе, которая посвящена США в период между Первой и Второй мировыми войнами. На оригинальном снимке изображено 11 рабочих, а в украинском учебнике истории к ним добавилась еще одна фигура - Киану Ривза из знаменитого мема "Как дела, пирожок?"