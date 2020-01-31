В Украине началась регистрация на основную сессию пробного ВНО

В понедельник, 3 февраля, началась регистрация участников на основную сессию пробного Внешнего независимого оценивания. Зарегистрироваться можно на сайте регионального центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Также началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Пробное ВНО предусмотрено для участников, которые планируют в этом году поступать в вузы на бакалавра, а также для учеников 11 классов, которые сдают государственную итоговую аттестацию в форме ВНО. Регистрация на основную сессию ВНО продлится до 24 марта.

Для регистрации при себе нужно иметь: копию паспорта, две фотографии 3х4 и регистрационную карточку. Результаты ВНО придут в электронный кабинет какого участника.

Пробное тестирование по украинскому языку и литературе пройдет 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) – 28 марта.