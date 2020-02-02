Коронавирусом заболели более 24 тысяч человек и около 500 погибло

По состоянию на утро 5 февраля количество больных новым типом пневмонии, вызванной коронавирусом, в мире возросло до 24 тыс. 541, погибших уже насчитывается 493. Об этом свидетельствуют данные карты Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, передает УНИАН. Одна смерть зафиксирована на Филиппинах.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Китае – 24 328 больных, Таиланде – 25, Сингапуре – 24, Японии – 22, Гонконге – 18, в Южной Корее – 16, Австралии – 13, Германии – 12, США, Тайване – 11.

Напомним, что о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

3 февраля Кабинет министров Украины своим распоряжением утвердил план предотвращения занесению и распространению на территории Украины коронавируса из Китая, а также национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.