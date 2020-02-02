В Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий и агентство спорта

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета министров и Верховной Рады. На нем премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что в соответствии с заданием главы государства принято решение создать Министерства по вопросам оккупированных территорий. Об этом говорится на сайте Президента Украины, передает СТРАНА.ua.
Глава Кабинета министров прокомментировал решение правительства.
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский со своей стороны отметил, что продолжается работа над запуском украинского телеканала, который будет вещать на ныне не контролируемых Украиной территориях.
Также изучается возможность усиления направления спорта в указанном ведомстве, в частности, путем создания соответствующего агентства.
Кроме того, планируется усилить в правительстве блок сельского хозяйства – по этому вопросу продолжаются консультации.
Гончарук указал, что была проанализирована работа правительства за последние 5 месяцев и приняты кадровые решения. В частности, Верховная Рада назначила вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий Дениса Шмыгаля, который будет работать с регионами.