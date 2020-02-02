В Кабмине решили привязать зарплату чиновников к средней по Украине и ограничить премии в "Нафтогазе" 

Заработные платы украинских чиновников должны быть справедливыми. Так считает президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщает его пресс-служба, глава государства выступил в поддержку инициативы Кабмина относительно ограничения зарплат и премий руководителей органов исполнительной власти, передает УНИАН.
Гончарук убеждает, что информация о зарплатах руководства Кабмина будет публичной, ее будут публиковать ежемесячно.
Также правительство попросило наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" воздержаться от выплат крупных премий руководству.
Зеленскому понравились мнение руководителя правительства относительно ограничения премий чиновников размером одного оклада, а также ежемесячное публикование размеров доходов руководства Кабмина.