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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В Минобороны рассказали об отсрочке призыва 18-летним

Категория: Новости / История и общество

В Минобороны рассказали об отсрочке призыва 18-летним

Прием в ряды ВСУ призывников 18- и 19-летнего возраста будет происходить исключительно с их согласия. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что Министерство обороны направило разъяснительные письма по регионам Украины, где председателям призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18- и 19-летним юношам во время проведения призывных кампаний в 2020 году.

Он напомнил, что это предусмотрено украинским законодательством, а именно ЗУ О воинской обязанности и военной службе.

Поэтому, если у призывников этой возрастной категории будет желание пройти военную службу в таком возрасте, они будут приняты в ряды ВСУ и других военных формирований. Это будет происходить исключительно с их письменного согласия,
- добавил Загороднюк.

На время проведения призывных кампаний, отметил он, будет организовано предоставление консультаций.


Источник: Корреспондент.net



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