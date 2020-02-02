В Минобороны рассказали об отсрочке призыва 18-летним

Прием в ряды ВСУ призывников 18- и 19-летнего возраста будет происходить исключительно с их согласия. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что Министерство обороны направило разъяснительные письма по регионам Украины, где председателям призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18- и 19-летним юношам во время проведения призывных кампаний в 2020 году.
Он напомнил, что это предусмотрено украинским законодательством, а именно ЗУ О воинской обязанности и военной службе.
На время проведения призывных кампаний, отметил он, будет организовано предоставление консультаций.