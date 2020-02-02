Никакой воды до деоккупации: Украина не будет восстанавливать водоснабжение в Крым

Информация по вопросу возможного восстановления водоснабжения в аннексированный Крым не соответствует действительности. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич на своей странице в Facebook, передает 112.ua.

В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного восстановления водоснабжения в Крым и связанного с этим "визита комиссии из Киева", отметим, что эта информация не соответствует действительности,

- написал он.

Кориневич призвал не спекулировать на каждом шагу, начать заниматься делами и перестать везде искать измену.

При этом Кориневич отметил, что 11-12 февраля парламентский комитет по правам человека совершит выезд в Херсонскую область для ознакомления с вопросами оккупированных территорий АР Крым и Севастополем. В ходе визита также запланировано посетить контрольно-пропускной пункт "Каланчак".

Логично во время этого визита посетить также дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, поскольку дамба находится в непосредственной близости к КПВВ. Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации. Выездное заседание Комитета никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомления с ситуацией у админграницах с временно оккупированной АР Крым,

Напомним, что ранее член бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов заявлял, что Украина рассматривает вариант с продажей воды в аннексированный Крым.

Отметим, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

- подчеркнул постпред президента в Крыму.