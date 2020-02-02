Китай форсированно строит новые больницы на фоне опасности распространения эпидемии коронавируса

Китайские власти увеличили усилия по строительству новых больниц в различных провинциях страны, чтобы остановить распространение эпидемии нового коронавируса, который распространился из города Ухань в декабре 2019 года. Об этом сообщает Aljazeera, информирует УНН.

Власти Китая форсированными темпами пытаются построить две инфекционные больницы в эпицентре вспышки коронавируса, жертвами которого стали не менее 490 человек на континентальном Китае. В режиме онлайн можно наблюдать за строительством и прибытием первых пациентов в больницу Хуошеншань, что в Ухане,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что основной акцент СМИ пока сосредоточен на двух больницах: Хуошеншань (на 1000 койкомест) и Лейшеншань (на 1600 койкомест), которая круглосуточно начнет принимать пациентов уже с четверга.

Как пишет издание, сейчас есть и другие - менее известные больницы, которые сейчас строятся в других регионах КНР, чтобы решить проблему размещения больных на коронавирус. Среди них есть и крупные учреждения на 1000 больничных коек, а также меньшие - в пределах сельских клиник на 50 коек, которые планируются или уже строятся.

Единственной больницей не из этого перечня, которая регулярно получает внимание со стороны официальных СМИ КНР, является изолятор в Чжэнчжоу, столицы провинции Хэнань, который сейчас все еще находится на стадии строительства. Данное заведение находится к северу от большого района вспышки - провинции Хубэй. Там установлено 542 портативных бокса, которые служат изоляцией для коронавируса, и они будут готовы принимать пациентов уже к середине февраля,

- пишут в Aljazeera.

Сообщается еще об одном объекте на 1000 коек - в провинции Шаньси. По информации источников, работы по строительству объекта осуществляются круглосуточно - даже в ночное время.

Прошлой ночью оно светилось, как футбольный стадион. Даже сейчас мы можем видеть краны, которые продолжают работать,

- сказал один из собеседников.

Однако форсированное строительство медицинских учреждений встречает и критику среди местных жителей. Как отмечает издание, инфекционные больницы строятся в непосредственной близости к жилым домам и очистным сооружениям водных объектов, что может представлять угрозу для здоровых жителей. По убеждению людей, власть должна выбрать менее густонаселенную территорию.

Сообщается, что другие учреждения строятся в Шэньчжэне, Сюйчжоу, Харбине и Наньчане.

Вместе с тем, как рассказал Чен Си, доцент кафедры общественного здоровья в Йельской медицинской школе, если же в городах ситуация с эпидемией находится под контролем властей, то в случае сельской местности - пока нет реального представления, что там происходит.

В городе Ухань было 5 млн человек, выехавших до того, как город закрыли на карантин, и данные показывают, что по крайней мере половина вернулась в родные городки и сельские общины,

- отметил Чен.

Напомним, количество инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в материковом Китае превысило 24,3 тыс. человек, погибли 490 человек.

Учитывая две смерти, которые были зафиксированы за пределами материкового Китая - по одной в Филиппинах и Гонконге - всего 492 погибших.