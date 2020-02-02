Китай форсированно строит новые больницы на фоне опасности распространения эпидемии коронавируса

Китайские власти увеличили усилия по строительству новых больниц в различных провинциях страны, чтобы остановить распространение эпидемии нового коронавируса, который распространился из города Ухань в декабре 2019 года. Об этом сообщает Aljazeera, информирует УНН.
Отмечается, что основной акцент СМИ пока сосредоточен на двух больницах: Хуошеншань (на 1000 койкомест) и Лейшеншань (на 1600 койкомест), которая круглосуточно начнет принимать пациентов уже с четверга.
Как пишет издание, сейчас есть и другие - менее известные больницы, которые сейчас строятся в других регионах КНР, чтобы решить проблему размещения больных на коронавирус. Среди них есть и крупные учреждения на 1000 больничных коек, а также меньшие - в пределах сельских клиник на 50 коек, которые планируются или уже строятся.
Сообщается еще об одном объекте на 1000 коек - в провинции Шаньси. По информации источников, работы по строительству объекта осуществляются круглосуточно - даже в ночное время.
Однако форсированное строительство медицинских учреждений встречает и критику среди местных жителей. Как отмечает издание, инфекционные больницы строятся в непосредственной близости к жилым домам и очистным сооружениям водных объектов, что может представлять угрозу для здоровых жителей. По убеждению людей, власть должна выбрать менее густонаселенную территорию.
Сообщается, что другие учреждения строятся в Шэньчжэне, Сюйчжоу, Харбине и Наньчане.
Вместе с тем, как рассказал Чен Си, доцент кафедры общественного здоровья в Йельской медицинской школе, если же в городах ситуация с эпидемией находится под контролем властей, то в случае сельской местности - пока нет реального представления, что там происходит.
Напомним, количество инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в материковом Китае превысило 24,3 тыс. человек, погибли 490 человек.
Учитывая две смерти, которые были зафиксированы за пределами материкового Китая - по одной в Филиппинах и Гонконге - всего 492 погибших.