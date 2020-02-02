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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

"Слуги народа" снова пойдут на тренинги

Категория: Новости

"Слуги народа" снова пойдут на тренинги

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" будут проходить тренинги в учебном центре в партийном офисе. Об этом журналистам в кулуарах парламента сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Укринформ.

 

 

Мы поняли, что сейчас с точки зрения, скажем так, расходов государственных средств, потому что наша партия получает государственное финансирование, мы не можем уже себе позволить вывозить депутатов в такие дорогие отели пятизвездочные. Это за государственный счет нецелесообразно. Мы перейдем на формат постоянно действующего учебного центра,
- отметил Корниенко.

Он уточнил, что учебный центр будет действовать в офисе партии.

В нашем офисе в "Парковом" будет проходить обучение, буквально оно начинается в марте-апреле. Этой весной будут постоянно какие-то тренинги, они будут касаться и того, как коммуницировать депутатам на эфирах, и не на эфирах, и работа с гражданами, и законотворческая работа, тоже есть вопросы по этому поводу. И, конечно, какие-то такие мировоззренческие вещи опять же, которые в нашей программе обучения в Трускавце были,
- рассказал Корниенко.

 

Напомним, что с 29 июля по 4 августа в Трускавце, в курортном 5-звездочном комплексе «Риксос-Прикарпатье», прошло обучение около 250 народных депутатов, избранных от партии «Слуга народа». Недельный экспресс-курс был подготовлен специалистами от партии "Слуга народа" совместно с Киевской школой экономики. Тогда отмечалось, что это первый тренинг в серии учебных программ для членов фракции, который будет реализовываться в течение всего срока работы Верховной Рады IX созыва.

 



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