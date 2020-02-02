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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Рада адаптировала строевой устав ВСУ под стандарты НАТО

Категория: Новости

Рада адаптировала строевой устав ВСУ под стандарты НАТО

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №2466 «О признании таким, что утратил действие, закон Украины «О строевом уставе Вооруженных сил Украины». За принятие в целом проголосовали 278 нардепов, передает «Я и Закон».

Данный законопроект призван подготовить украинские Вооруженные Силы к системе стандартов НАТО.

 

Законопроект направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в Организации Североатлантического договора,
— сказано в пояснительной записке.

Новые акты, которые подходят под стандарты НАТО, Кабмину необходимо принять до даты вступления закона в силу — 1 марта этого года.

Этими актами правительство должно урегулировать сферы:

— законодательного определения полномочий Министерства обороны Украины определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;

— строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;

— порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра;

— место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;

— обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевого обучения.



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