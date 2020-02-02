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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Одесситы будут больше платить за воду: утверждены новые тарифы

Категория: Новости / Экономика и финансы

Одесситы будут больше платить за воду: утверждены новые тарифы

Национальная комиссия государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг утвердила повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение для одесских потребителей, передает сайт Odessit.

Согласно решению НКРЭ, принятому на заседании 4 февраля, согласованы новые тарифы. Так, для «Инфоксводоканала» на водоснабжение субъектов хозяйственной деятельности тарифы повышаются с – 3,66 грн. до 4,41 гривны за 1 м³ без НДС.

Для обычных потребителей, не являющихся субъектами хозяйственной деятельности – с 9,85 до 12,06 гривен за 1 м³ без НДС.

Что же касается водоотведения, то здесь тарифы также возрастают. Для субъектов хозяйствования – с 2,69 до 3,79 гривен за 1 м³ без НДС, а для обычных потребителей – с 8, 44 до 10,21 гривен за 1 м³ без НДС .

Отметим, что, как сообщили в пресс-службе «Инфоксводоканала», никаких перерасчетов пока не делают, поскольку официального решения НКРЭ ими еще не получено.



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