Кулеба предлагает защищать детей от "странных" имен

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предложил внести в украинское законодательство ограничения на выбор имени ребенка. Об этом политик сообщил в Facebook , передает zik.ua

Родители могут выбрать имя для ребенка, которое они хотят. И в украинском законодательстве нет ограничений на выбор имени ребенка. Однако я настаиваю, что это должно происходить в рамках здравого смысла. И если родители хотят выбрать для ребенка оскорбительное, пренебрежительное им’я, государство должно вмешаться, - заявил Кулеба. - заявил Кулеба.

По его словам, во многих странах соответствующее положение, которое регулирует этот вопрос. Например, во Франции местное законодательство запретило называть ребенка "Нутела", ведь это может противоречить интересам ребенка и вызвать издевательства и насмешки со стороны сверстников. Также запрет был введен в отношении имени "Клубника".

Похожий закон ввели в северо-мексиканском штате Соноре. В частности, в 2014 году был создан целый список, куда вошли 61 имя, которыми нельзя называть детей. Кроме этого, похожий список есть в Дании. А именно, страна увалила список из 7000 именами, которые можно давать детям. Если же из этого списка родители не смогли выбрать ни одного имени, они могут предложить свой вариант. Однако для этого они должны получить специальное разрешение в Следственном управлении имен Копенгагенского университета и Министерстве по делам церкви.