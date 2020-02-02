Генпрокурор утверждает, что чиновники начали отказываться от взяток

В последнее время чиновники стали чаще сообщать правоохранителям о предложениях предоставить им взятку. Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает Укринформ.

Все больше чиновников отказываются от взяток. За последние два месяца было три ярких примера. Это Одесса, где наш прокурор отказался от взятки и сообщил в Национальное антикоррупционное бюро. В результате было сообщено о подозрении двум руководителям областной налоговой службы,

- сказал он.

Также, по словам Рябошапки, неделю назад от взятки в размере 5 млн долл. отказался руководитель Фонда госимущества.

Буквально несколько дней назад руководитель Госрезерва отказался от взятки и было задержано лицо, которое пыталось ее дать,

- подытожил генпрокурор.