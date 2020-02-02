 
Информация к новости
  • Просмотров: 46
  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Первые тесты для выявления коронавируса прибыли в Украину, — Минздрав

Категория: Новости / История и общество

Первые тесты для выявления коронавируса прибыли в Украину, — Минздрав

Министерство здравоохранения заявляет, что первые тесты для выявления коронавируса прибыли в Украину, хотя в регионах они могут появится с небольшой задержкой, так что любые анализы будут отправлять в Киев.
Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

 

Реагенты в составе тест-системы позволят проводить лабораторную диагностику нового коронавируса на современном уровне. Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса,
- говорится в нем.

Отмечается, что в дальнейшем планируется поступление дополнительных реагентов от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и закупки за средства государственного бюджета.

Также в Минздраве в среду, 5 февраля, состоялось селекторное совещание с руководителями областных департаментов здравоохранения и встреча с производителями хирургических масок и их поставщиками, где было отмечена проблема дефицита масок в аптечных сетях при условии их наличия на складах поставщиков.

 

Напомним, что Минздрав обнародовал новые данные о количестве смертей и заражений. По состоянию на 5 февраля в мире зафиксировали 24, 5 тыс. заражений.

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать