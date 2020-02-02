 
Информация к новости
  • Просмотров: 69
  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Евросоюз меняет правила для вступления новых стран, — Associated Press

Категория: Новости / Политика

Евросоюз меняет правила для вступления новых стран, — Associated Press

После ухода Великобритании из ЕС Европейская комиссия предложила ввести новую систему для принятия стран в Евросоюз. Новый порядок должен быть обнародован 5 февраля. Об этом сообщает Раф Касерт в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Это стало особенно актуальным после возражений Франции о принятии в ЕС двух балканских стран. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новое предложение является «хорошим знаком» для Северной Македонии и Албании, которые были очень обижены, когда им отказали в проведении переговоров. Франция также признала, что новое предложение является хорошим и «большим шагом в правильном направлении».

Многие эксперты считают, что если ЕС не будет заинтересован в принятии новых членов, то некоторые европейские страны могут сблизиться с Россией и Китаем.

Расширение ЕС — это выигрышная ситуация,
— написала Урсула фон дер Ляйен.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать