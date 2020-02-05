В регионе запускают специальный реестр для аграриев

В Одесском регионе с 5 февраля запускают Государственный аграрный реестр для фермеров, который позволит воспользоваться рядом услуг онлайн.

Об этом сообщает сайт «БессарабияInform».

Для начала, желающие использовать возможности сервиса должны внести сведения о себе в реестр. Помочь в этом смогут операторы, выезды которых стартуют вместе с запуском проекта. При этом аграрии смогут бесплатно проконсультироваться по правовым и земельным вопросам. Теперь фермер сможет с помощью онлайн-кабинета отслеживать информацию о себе из четырех реестров: прав, земельного, юридических и физических лиц, реестра животных. Также сервис позволит следить за актуальными государственными программами поддержки аграриев.

Кроме того, после регистрации можно будет подать заявку на исправление ошибок и регистрацию земельных участков в кадастре. Регистрация и использование реестра — бесплатные. www.ar.gov.ua Подробные этапы регистрации можно посмотреть на видео. Проект также стартует в Киевской, Черкасской, Львовской, Волынской и Николаевской областях.