Ломаченко претендует на звание Боксер 2019 года по версии WBC

Уроженец Одещины, чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO и фрайнчайзинговый чемпион по версии WBC Василий Ломаченко номинирован на звание "Боксер 2019 года" по версии WBC.

Конкурентами украинца будут Сауль Альварес, Эррол Спенс, Деонтей Уайлдер, Хосе Карлос Рамирес и Джош Тейлор.

В 2019 году Ломаченко провел два поединка, победив британцев Энтони Кроллу и Люка Кэмпбелла.



Василий Ломаченко уже признан лучшим боксером 2019 года по версии WBO. Кроме того, авторитетный спортивный портал ESPN назвал 31-летнего Белгород-Днестровца лучшим боксером мира в своем возрасте.

Весной Ломаченко должен провести бой с Лопесом за звание абсолютного чемпиона в легком весе.