 
Информация к новости
  • Просмотров: 45
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Ломаченко претендует на звание Боксер 2019 года по версии WBC

Категория: Новости / Спорт

Ломаченко претендует на звание Боксер 2019 года по версии WBC

Уроженец Одещины, чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO и фрайнчайзинговый чемпион по версии WBC Василий Ломаченко номинирован на звание "Боксер 2019 года" по версии WBC.

 

Конкурентами украинца будут Сауль Альварес, Эррол Спенс, Деонтей Уайлдер, Хосе Карлос Рамирес и Джош Тейлор.

 

В 2019 году Ломаченко провел два поединка, победив британцев Энтони Кроллу и Люка Кэмпбелла.

 


Василий Ломаченко уже признан лучшим боксером 2019 года по версии WBO. Кроме того, авторитетный спортивный портал ESPN назвал 31-летнего Белгород-Днестровца лучшим боксером мира в своем возрасте.

 

Весной Ломаченко должен провести бой с Лопесом за звание абсолютного чемпиона в легком весе.


Источник: Трасса Е95



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать