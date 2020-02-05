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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В США на 103-м году жизни скончался легендарный актер Кирк Дуглас

Категория: Новости / Культура и искусство

В США на 103-м году жизни скончался легендарный актер Кирк Дуглас. Об этом сообщает Los Angeles times. 

Кирк Дуглас (англ. Kirk Douglas) — американский актёр, звёздный актёр "золотой эры" Голливуда. Кроме того, писатель, филантроп и бывший посол доброй воли Госдепартамента США.

В отличие от не менее знаменитого сына, Майкла Дугласа, долгая и успешная карьера в кино Кирка была отмечена только почётным "Оскаром" в 1996 году. Обладатель премии "Золотой глобус" за роль Винсента Ван Гога в биографической ленте "Жажда жизни".

Как писатель Дуглас написал десять романов и мемуаров. В данный момент занимает 17-ю строку в списке Американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино.

#Дуглас #Голливуд

Источник: 112.ua



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