Украина и США обсудили проблему распространения технологий массового уничтожения - Госдеп

Соединенные Штаты и Украина завершили совместный диалог по вопросам стратегического контроля за торговлей, а также по наиболее эффективным методам борьбы с распространением товаров и технологий, связанных с оружием массового уничтожения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Государственного департамента США.

Отмечается, что диалог, который состоялся в Киеве 4-5 февраля 2020 года, был совместно организован между Госдепом и министерством энергетики США и МИД и Минэкономразвития Украины.

“Главы каждой делегации подтвердили приверженность обеих стран общим целям в области международной безопасности и нераспространения и договорились развивать сотрудничество в области стратегического контроля торговли”, — говорится в сообщении. Отмечается, что диалог открыли Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и Временный Поверенный в делах США в Киеве Кристина Квин.

“Украинская сторона отметила текущие реформы, направленные на усиление внедрения в Украине национального стратегического торгового контроля в соответствии с лучшими мировыми практиками и пособиями. Лидеры двух стран отметили важность межведомственного сотрудничества и обмена информацией, а также выделили ряд инструментов, органов власти и ресурсов для предотвращения передачи товаров и технологий двойного назначения, связанных с оружием массового уничтожения, государственным и негосударственным субъектам, которые вызывают обеспокоенность”, — сообщили в Госдепе, и отметили, что партнерство между США и Украиной по вопросам стратегического торгового контроля и нераспространения насчитывает более 20 лет, и в контексте реформы и укрепляет эту плодотворное сотрудничество.

Отмечается, что в состав американской делегации вошли заместитель помощника секретаря Госдепа международной безопасности и нераспространения Филипп Доллифф и заместитель Администратора Национальной администрации ядерной безопасности Министерства энергетики Брент К. Парк. В диалоге также приняли участие представители Министерства торговли, Министерства национальной безопасности, Министерства юстиции и Министерства обороны.

С украинской стороны были представители Верховной Рады Украины, Офиса Президента и министерств, ответственных за осуществление стратегического торгового контроля.