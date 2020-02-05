В Китае назвали источник распространения коронавируса

Источником нового коронавируса, по мнению китайских ученых, стало мясо диких животных. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что "в настоящее время ситуация с пневмонией, вызываемой коронавирусом, в стране остается серьезной, источник вируса напрямую связан с незаконной торговлей дикими животными".

Вместе с тем, СМИ обращают внимание, что пока китайскими законами эта проблема регулируется недостаточно жестко.

Ранее сообщалось, что рынок экзотических животных в Ухане мог стать источником вспышки коронавируса.

Напомним, по последним данным жертвами коронавируса стали более 560 человек. А число инфицированных новым коронавирусом достигло 19665 человек.