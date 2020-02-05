Зеленский: Государство должно быть для человека просто сервисом

Государство должно быть для человека удобным и понятным сервисом, и мобильное приложение «Дія» является первым шагом на пути к этой цели. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе презентации проекта.
Владимир Зеленский отметил, что благодаря мобильному приложению «Дія», которое теперь доступно в Apple Store и Google Play, девять миллионов украинцев могут пользоваться водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.
Глава государства отметил, что работа по созданию сервиса продолжалась всего полгода.
По словам Владимира Зеленского, до конца зимы украинцы должны получить доступ к цифровым паспортам.
Кроме того, с нового года в пилотном режиме стартовала услуга «єМалятко». Сейчас она доступна в Харькове, Виннице, Кривом Роге и Луцке, а через несколько месяцев появится еще в десятках крупных городов Украины.
«єМалятко» объединяет до десяти государственных услуг, которые необходимы при рождении ребенка. Теперь эти услуги можно получить по одному заявлению непосредственно в роддоме или вообще онлайн. Без подачи 37 различных документов и похода в 11 учреждений, как это было раньше», – сообщил Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский отметил, что «Государство в смартфоне» меняет отношение госструктур к гражданину.
Президент признал, что на пути цифровизации существуют такие препятствия, как устаревшее законодательство, сопротивление чиновников и недостаточные мощности Интернета.