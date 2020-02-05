Зеленский: Государство должно быть для человека просто сервисом

Государство должно быть для человека удобным и понятным сервисом, и мобильное приложение «Дія» является первым шагом на пути к этой цели. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе презентации проекта.

Во время президентской кампании я говорил, что и я, и вся наша команда мечтает о «Государстве в смартфоне». Что мечтаю кардинально изменить формат отношений между государством и гражданином страны. Государство должно быть для человека просто сервисом. Удобным и, главное, – простым и понятным,

– сказал Президент.

Владимир Зеленский отметил, что благодаря мобильному приложению «Дія», которое теперь доступно в Apple Store и Google Play, девять миллионов украинцев могут пользоваться водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.

Глава государства отметил, что работа по созданию сервиса продолжалась всего полгода.

Украина стала третьей страной Европы, где есть что-то подобное. Поздравляю нашу страну! Очень важно, что на создание этого приложения не было потрачено ни одной гривны из государственного бюджета,

– отметил Президент.

По словам Владимира Зеленского, до конца зимы украинцы должны получить доступ к цифровым паспортам.

С помощью смартфона граждане Украины смогут удостоверять личность, путешествуя по железной дороге, во время медицинского обслуживания, банковских операций и тому подобное,

– подчеркнул он.

Кроме того, с нового года в пилотном режиме стартовала услуга «єМалятко». Сейчас она доступна в Харькове, Виннице, Кривом Роге и Луцке, а через несколько месяцев появится еще в десятках крупных городов Украины.

«єМалятко» объединяет до десяти государственных услуг, которые необходимы при рождении ребенка. Теперь эти услуги можно получить по одному заявлению непосредственно в роддоме или вообще онлайн. Без подачи 37 различных документов и похода в 11 учреждений, как это было раньше», – сообщил Владимир Зеленский.

Наша цель – сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона и Интернета. В частности, голосовать – это наша мечта и мы это сделаем – на президентских, парламентских или местных выборах. Это вызов. Амбициозный, но достижимый,

– добавил Президент.

Владимир Зеленский отметил, что «Государство в смартфоне» меняет отношение госструктур к гражданину.

Это – принципиально иное отношение к украинцам. Это экономит гражданам – налогоплательщикам самое главное – их время. Экономит деньги и нервные клетки,

– сказал Глава государства.

Президент признал, что на пути цифровизации существуют такие препятствия, как устаревшее законодательство, сопротивление чиновников и недостаточные мощности Интернета.

Но у нас есть самое главное – талантливые люди, которые умеют достигать цели, умеют достигать изменений. Говорят, что к этому нужна еще политическая воля. У меня есть воля. А значит, у нас будет е-страна,

– подчеркнул Владимир Зеленский.