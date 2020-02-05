Одесский горсовет попросил Зеленского о праве моратория на незаконную застройку

После почти полуторачасовой дискуссии депутаты Одесского городского совета утвердили текст обращения к Президенту Украины с просьбой подать законопроект, позволяющий громадам запрещать застройку тех или иных территорий.
Такое решение народные избранники приняли на сессии 6 февраля («за» проголосовали 50 присутствовавших в зале депутатов), передает «Таймер».
А вынес соответствующий проект на рассмотрение муниципального собрания мэр Геннадий Труханов, который также обратился к пришедшим на сессию активистам.
Кроме того, Труханов пообещал продемонстрировать общественникам документацию, свидетельствующие о реагировании мэрии на застройщиков–нарушителей. Речь, по словам градоначальника, идёт и о многочисленных судебных разбирательствах.
За включение данного документа в повестку дня депутаты проголосовали единогласно, а в ходе дальнейшего обсуждения вопроса выяснилось, что многие участки одесской прибрежной зоны были распроданы ещё в начале 2000 годов, то есть при прошлых городских властях. А по словам директора юрдепартамента горсовета Инны Поповской, в отношении ряда должностных лиц, пытавшихся остановить незаконное строительство, даже возбуждались уголовные дела.