Одесский горсовет попросил Зеленского о праве моратория на незаконную застройку

После почти полуторачасовой дискуссии депутаты Одесского городского совета утвердили текст обращения к Президенту Украины с просьбой подать законопроект, позволяющий громадам запрещать застройку тех или иных территорий.

Такое решение народные избранники приняли на сессии 6 февраля («за» проголосовали 50 присутствовавших в зале депутатов), передает «Таймер».

А вынес соответствующий проект на рассмотрение муниципального собрания мэр Геннадий Труханов, который также обратился к пришедшим на сессию активистам.

Когда такие изменения будут внесены в законодательство, вы сможете к нам обращаться и спрашивать: почему, имея полномочия ограничивать деятельность застройщиков, мы этими полномочиями не пользуемся. А пока у нас такой возможности нет,

— заявил городской голова и выразил готовность ещё раз встретиться с активистами по этому поводу.

Кроме того, Труханов пообещал продемонстрировать общественникам документацию, свидетельствующие о реагировании мэрии на застройщиков–нарушителей. Речь, по словам градоначальника, идёт и о многочисленных судебных разбирательствах.

Вот вы увидите, что в этих решениях суда запрещено даже проверять застройщиков, а инспекторам ГАСК — выходить на эти объекты,

— добавил Труханов, подчеркнув, что для получения необходимых полномочий и механизмов он и вынес проект обращения к президенту на сессию.

За включение данного документа в повестку дня депутаты проголосовали единогласно, а в ходе дальнейшего обсуждения вопроса выяснилось, что многие участки одесской прибрежной зоны были распроданы ещё в начале 2000 годов, то есть при прошлых городских властях. А по словам директора юрдепартамента горсовета Инны Поповской, в отношении ряда должностных лиц, пытавшихся остановить незаконное строительство, даже возбуждались уголовные дела.