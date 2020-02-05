В отделениях Укрпочты появились терминалы для снятия наличных

Укрпочта объявила о запуске услуги снятия наличных денег в своих отделениях через POS-терминалы. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-службу компании.

Терминалами оборудованы автоматизированные отделения в населенных пунктах с более 2000 жителей, где сокращаются банковские отделения и банкоматы, но есть отделение Укрпочты с POS-терминалами.

Пользователи услуги могут получить за одну операцию сумму от 50 грн до 10000 грн. Комиссии за снятие наличных в автоматизированных почтовых отделениях нет, однако она может сниматься банком, выпустившим карту.

В Укрпочте подчеркнули, что несмотря на тренд диджитализации, видят среди клиентов запрос на снятие наличных. После пилотного запуска услуги во Львове августе 2019 года, ее решили тиражировать по всей стране.

С перечнем почтовых отделений, где работает услуга, можно ознакомится тут.