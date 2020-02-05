Долг КП «ТГО» перед «Нафтогазом» реструктуризируют, а тарифы на тепло за декабрь для одесситов пересчитают

На сессии городского совета приняли проект решения, который позволит КП «Теплоснабжение города Одессы» урегулировать свою задолженность перед поставщиком природного газа - компанией НАК «Нафтогаз Украины».

На сегодняшний день сумма процентов по несвоевременно оплаченным договорам: пени, штрафы, проценты по инфляции, гораздо больше, чем сумма основного долга,

- сообщила директор предприятия Анна Позднякова.По ее словам, речь идет о долгах с 2011 по 2014 годы. И так как эти задолженности не реструктуризированы, на них до сих пор начисляются пени и штрафы. Сумма по таким долгам составляет 11 миллионов гривен.

Сумма штрафов по реестру реструктуризации, которую можно списать с баланса предприятия, составляет 116 миллионов гривен. Настолько можно уменьшить кредиторскую задолженность предприятия перед «Нафтогазом». А эти 11 миллионов, которые предлагается реструктуризировать, будут оплачены равными частями в течение 60 месяцев,

- рассказала глава КП.

Также она отметила, что подобные предложения были направлены Одесской «ТЭЦ» и «Одесаоблэнерго», то есть всем основным кредиторам предприятия, которые блокируют его счета.

Кроме того, на сессии поддержали проект решения, который предусматривает пересмотр тарифов на теплоснабжение предприятием для одесситов за декабрь. Предприятие изменит размер начислений за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению для потребителей в связи с изменением цены природного газа в декабре прошлого года.

Пересчет будет произведен с учетом изменения цены на газ.