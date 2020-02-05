Долг КП «ТГО» перед «Нафтогазом» реструктуризируют, а тарифы на тепло за декабрь для одесситов пересчитают

На сессии городского совета приняли проект решения, который позволит КП «Теплоснабжение города Одессы» урегулировать свою задолженность перед поставщиком природного газа - компанией НАК «Нафтогаз Украины».
По ее словам, речь идет о долгах с 2011 по 2014 годы. И так как эти задолженности не реструктуризированы, на них до сих пор начисляются пени и штрафы. Сумма по таким долгам составляет 11 миллионов гривен.
Также она отметила, что подобные предложения были направлены Одесской «ТЭЦ» и «Одесаоблэнерго», то есть всем основным кредиторам предприятия, которые блокируют его счета.
Кроме того, на сессии поддержали проект решения, который предусматривает пересмотр тарифов на теплоснабжение предприятием для одесситов за декабрь. Предприятие изменит размер начислений за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению для потребителей в связи с изменением цены природного газа в декабре прошлого года.
Пересчет будет произведен с учетом изменения цены на газ.