Минздрав опровергает фейки о коронавирусе в посылках из Китая и бананах

Минздрав обнародовал ответы на самые распространенные вопросы, возникающий у граждан в связи с распространением коронавируса 2019nCoV, в частности? опроверг фейки о распространении вируса через почтовые посылки и фрукты.

Ответы доступны на сайте Министерства здравоохраненияпередает Укринформ.

Невозможно заразиться новым коронавирусом через посылку. ВОЗ не рекомендует никаких ограничений по торговле и перемещению товаров из Китая. Доставка почтовых отправлений из Китая и в Китай осуществляется в штатном режиме. ... Уже несколько недель распространяется информация об опасности бананов. Но нет никаких данных, которые связывали бы новый коронавирус и фрукты. фрукты - непригодная среда для длительного выживания вируса. Вероятность того, что вирус сможет существовать вне организма более 2 суток, сводится почти к нулю. Поэтому заразиться через бананы невозможно,

- говорится в сообщении.

Как отметили в Минздраве, вирус может выживать на поверхностях только в течение нескольких часов. Простые дезинфицирующие средства могут убить вирус, исключая заражение людей.

В Министерстве также отметили, что паника в СМИ и социальных сетях создали почву для манипуляций и распространения фейков, способствовали тому, что многие компании предлагают товары, медицинские препараты, БАДы или даже вакцины, которые якобы защищают от нового вируса.

На сегодняшний день специфического лечения и вакцины от уханьского коронавируса не существует,

- отмечают в Минздраве.

Также не защищают от коронавируса 2019-nCoV защитные маски. Их стоит одевать людям, уже заболевшим, для снижения риска заражения других в закрытых помещениях. На улице маски неэффективны. Также маски надевают врачи во время операций.

Неэффективны против этого вируса и всех остальных и БАДы и гомеопатия. "Эффективность этих препаратов не доказана, поэтому они не способны защитить от нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Недейственными явдяются иммуномодуляторы. Такие лекарственные средства может назначить только врач.

Также сомнительной защитой является лук, чеснок, алкоголь и другие средства "народной медицины".

Нет ни одного научного обоснования эффективности этих средств. Алкоголь наоборот подавляет иммунную систему и ослабляет организм, затрудняя процесс борьбы с вирусом,

- отмечают в Минздраве.

Хотя вирус еще не до конца изучен, но сегодня известно, что пожилые люди с хроническими заболеваниями подвержены большему риску развития тяжелых заболеваний.

Чтобы сделать себя менее уязвимым к вирусам, всегда следуйте рекомендациям: мойте руки; избегайте близких контактов с больными; сбалансированно питайтесь; пейте достаточно жидкости; проветривайте и увлажняйте помещение; ведите здоровый образ жизни; позаботьтесь о достаточном количестве сна; не употребляйте в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Новый коронавирус - это прежде всего зоонозная инфекция. То есть она может передаваться от животного к человеку. Как правило, такие вирусы не представляют угрозы для людей. Однако коронавирусы могут быстро мутировать и становиться опасными. Так, например, вирус SARS-CoV в 2002-2003 годах вызвал вспышки острого респитораторного синдрома, а вирус MERS-CoV в 2012 году вызывал ближневосточный респираторный синдром.

Напомним, что вирус 2019-nCoV впервые зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

Тогда большинство людей, пораженных новым вирусом были связаны с рынком в г. Ухане. На этом рынке продают продукты, животных и т.п. Однако на сегодняшний день вирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку.

Самыми распространенными симптомами являются головная боль, кашель, лихорадка и затруднение дыхания, в некоторых случаях - диарея или конъюнктивит. Инкубационный период длится от 2 дней до 2 недель.

Новый штамм коронавируса может вызвать тяжелую форму пневмонии. Течение болезни зависит от иммунитета человека. Большинство людей, умерших в результате заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем. Среди умерших много пожилых людей с хроническими заболеваниями.

Основное беспокойство вызывает диапазон выраженности симптомов: некоторые люди имеют легкие симптомы, другие - тяжело болеют. Это затрудняет установление настоящего количества зараженных и скорости передачи вируса от человека к человеку.

Для получения достоверной информации в Минздраве советуют выбирать только официальные источники. Актуальная информация о распространении коронавируса 2019-nCoV в мире, советы и профилактические мероприятия:

– Рекомендации ВОЗ для общественности и профессионального сообщества;

– Страница Центра общественного здоровья Украины;

– Официальный сайт Министерства здравоохранения Украины;

– Официальный сайт Государственной авиационной службы Украины;

– Официальный сайт посольства Украины в Китайской Народной Республике и в Монголии.

Как сообщалось ранее, количество смертей от китайского коронавируса достигло показателя 565, а количество подтвержденных случаев заражения составляет 28274. Вирус зафиксировали уже в 24 странах.