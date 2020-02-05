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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В Швеции 130 человек заблокированы под землей из-за пожара на шахте

Категория: Новости / Происшествия

В Швеции 130 человек заблокированы под землей из-за пожара на шахте

В Швеции произошел пожар на шахте в местности Гарпенберг, в результате чего 130 человек оказались заблокированными под землей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал SVT.

По словам представителей компании Boliden AB, которая является владельцем шахты, информация о пожаре поступила около 14 часов. В шахте произошло задымление из-за неисправности техники.

В данном случае речь идет о машине, которая загорелась и произошло задымление. Работник, управляющий техникой, находится в укрытии, как и другие люди, которые работали в этом месте,
- заявил представитель Клас Нильсон.

Отмечается, что на глубине 852 метров находятся 130 шахтеров. Сейчас проводится эвакуация работников с помощью лифта. В шахте есть 46 комнат для укрытия, запаса кислорода в которых хватит на 8 часов.



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