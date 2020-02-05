На «1+1» рассказали, почему сняли все мелодрамы на русском

Комедийные сериалы телеканала "1+1" на 2020 год были сняты исключительно на украинском языке, тогда как все 7 мелодрам - на русском. На канале отмечают, что украиноязычный продукт пока не так хорошо продается, как хотелось бы.

Об этом сообщила продюсер сериалов и фильмов телеканала Алена Еремеева,, пишет "Страна" со ссылкой на издание "Телекритика".

Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто. По нашим наблюдениям мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, они просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт. Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра. Артистам пока еще тяжело работать на украинском языке. Это увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет. С комедиями на украинском проще,

- заявила она во время презентации нового сезона телеканала "1+1".

Также, по мнению каналов, украиноязычные сериалы сложнее продавать за рубеж.

Для продажи заложена цель производить на русском языке. Сериалы, которые требуют адаптации на русский, не заложены в бизнес-модель как потенциальный продукт для продажи. Мы понимаем - чтобы соответствовать квоте, нам нужны украиноязычные сериалы. Поэтому мы варьируем - часть сериалов производим на русском, часть на украинском,

- сказал на презентации генеральный продюсер "1+1" Максим Кривицкий.

По его словам, в числе партнеров канала есть компании, которые производят здесь - и для Украины, и для России. В будущем они планируют работать и для Европы.

Нам очень нравится писать на украинском языке, производить продукт на украинском. Но украиноязычный продукт пока не так хорошо продается, как хотелось бы,

- добавила Еремеева.

Аргументацию представителей телеканала "1+1" касательно языка новых медиапродуктов прокомментировал на свой странице в Facebook вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Он считает пренебрежительным отношение производителей медиапродуктов к украинскому языку как говору «забавных малороссов" и призывает их спуститься с "великорусского пьедестала" в реальность, сообщает Укринформ.

Комментарий, что украинский язык в комедии звучит, а в мелодраме не звучит - это, прежде всего, о глубоко укоренившемся превосходстве. Ничем нельзя оправдать унизительное отношение к украинскому языку, а тем более оптимизацией бюджетов и повышением рейтингов. Убежден, что общество решительно осудит такой подход,

- отметил вице-премьер.

Он добавил, что те, кто пытаются вернуть украинский язык в категорию "смешные малороссы", должны спуститься с "великорусского пьедестала" в реальность, в которой, по данным прошлогоднего опроса КМИС, почти 80% наших граждан являются активными потребителями именно украиноязычного контента.

При этом лично я с уважением отношусь ко всем языкам, на которых производят медиапродукты - украинскому, крымскотатарскому, российскому, венгерскому и другим,

- акцентировал Кулеба.