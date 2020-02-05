В Одессе подорожала холодная вода

Филиал «Инфоксводоканал» информирует жителей города об изменении тарифов с 5 февраля 2020 года.

Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг «О внесении изменений в постановление Комиссии от 16 июня 2016 №1141» от 04.02.2020р. №283 установлены тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для потребителей филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс»:

– на централизованное водоснабжение субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения – 4,41 грн. за 1 м3 без НДС (5,292 грн. за 1 м3 с НДС);

– на централизованное водоснабжение для других потребителей (в том числе юридическим лицам и населению, проживающему в частном секторе и в многоквартирных домах) – 12,06 грн. за 1 м3 без НДС (14,472 грн. за 1 м3 с НДС);

- на централизованное водоотведение субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения – 3,79 грн. за 1 м3 без НДС (4,548 грн. за 1 м3 с НДС);

– на централизованное водоотведение для прочих потребителей (в том числе юридическим лицам и населению, проживающему в частном секторе и в многоквартирных домах) – 10,21 грн. за 1 м3 без НДС (12,252 грн. за 1 м3 с НДС).

Постановление, которым установлены вышеуказанные тарифы, обнародованная 04.02.2020 на официальном сайте Комиссии (http://www.nerc.gov.ua). Тарифы введены в действие с 05.02.2020