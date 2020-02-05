Трамп о своем импичменте: Мы прошли через ад

Президент США Дональд Трамп в четверг, 6 февраля, отметил свое оправдание по делу об импичменте. Трамп прошелся по красной дорожке под аплодисменты своих однопартийцев в один из залов Белого дома. Там в присутствии журналистов и членов Республиканской партии он выступал более часа. Об этом пишет УНН опираясь на агентство новостей Reuters и DW.

Президент США, в частности, обвинил представителей Демократической партии в “коррупционных” усилиях подорвать его президентство.

“Я делал неправильные вещи в своей жизни, признаю ... Но вот конечный результат”, — сказал Трамп, держа в руках свежий выпуск газеты Washington Post с заголовком “Трамп оправдан”.

После этого Трамп передал газету своей жене Мелании и сказал, что, возможно, они поставят этот выпуск в рамку.

Он считает процедуру импичмента “позором” и назвал себя жертвой политических врагов.

“Мы несправедливо прошли через ад... Мы не сделали ничего плохого”, — цитирует его агентство АР. Трамп убежден, что “это никогда не должно повториться с другим президентом”.

Накануне Верхняя палата Конгресса США — Сенат — ожидаемо не поддержала импичмент Дональда Трампа. Сенаторы провели два голосования по двум статьям обвинения: о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Из республиканцев по одной статье обвинения Трампа признал виновным только сенатор Митт Ромни.

Для того, чтобы Сенат поддержал импичмент Трампа, необходимы были 67 голосов сенаторов, которые признали президента виновным.

Напомним, в начале процедуры импичмента привел скандал в США, разгорелся из-за телефонного разговора в июле 2019 года между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Критики Трампа говорят, что в этом разговоре он оказывал давление на Зеленского, чтобы тот дал новый импульс расследованию в Украине относительно Хантера Байдена. Последний — сын вероятного главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года, экс-вице-президента США Джо Байдена. Чтобы побудить Киев к расследованию, утверждало обвинение, что Трамп придержал предоставление Украине военной помощи, выделенной Конгрессом.

В связи со скандалом в середине декабря Палата представителей Конгресса США, в которой преобладают представители Демократической партии, проголосовала за начало процедуры импичмента Трампа.