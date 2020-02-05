Прокуратура возбудила дело из-за запрета суда приватизировать Центрэнерго

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту "вынесения незаконного судебного решения" Хозяйственным судом Киева, который запретил приватизацию Центрэнерго. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Указанное решение было принято судом вопреки правовым заключениям Верховного Суда, который уже выразил позицию по этому поводу, в частности, о том, что запрет на проведение приватизации ОАО "Центрэнерго" противоречит требованиям процессуального законодательства и является мерой, несоизмеримой с заявленными исковыми требованиями", — говорится в сообщении.

Поэтому прокуроры возбудили дело по ч. 1 ст. 375 Уголовного кодекса (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления).

Проводить расследование по этому делу прокуратура поручила Государственному бюро расследований.

Напомним, 31 января Хозяйственный суд Киева запретил Фонду государственного имущества проводить приватизацию Центрэнерго до того, как государственное предприятие завершит судебный процесс с компанией "Укрдонинвест".

21 января в Фонде госимущества сообщили, что начали готовить процедуру приватизации Центрэнерго, в частности отбор инвестиционного советника для приватизации.

Центрэнерго — энергетическая компания, которая занимается производством и поставкой электроэнергии на оптовый рынок. Доля компании в общем объеме производимой электроэнергии страны составляет 8%, а в объеме произведенной тепловой энергии — 18%. Приватизировать Центрэнерго планировали еще в конце 2018 года, однако тогда этому помешало объявление военного положения, поэтому продажу компании отменили.