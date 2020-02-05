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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В Boeing 737 MAX нашли новые неисправности

Категория: Новости / Экономика и финансы

В Boeing 737 MAX нашли новые неисправности

Специалисты компании Boeing обнаружили новый дефект в программном обеспечении самолетов 737 MAX.

Дефект связан с работой датчика, который предупреждает о неисправной работе системы балансировки.

Представители Boeing отметили, что проблема будет устранена к повторному введению самолетов в эксплуатацию.

Напомним:

  • Государственная авиационная служба Украины запретила полеты на самолетах Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX над Украиной, из нее или в нее.
  • Американская компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, запрещенных для эксплуатации после двух катастроф.

Источник: Украинская правда



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