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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Украинская сборная по хоккею потерпела разгромное поражение в первой игре отбора к ЧМ-2020

Категория: Новости / Спорт

Украинская сборная по хоккею потерпела разгромное поражение в первой игре отбора к ЧМ-2020

Сборная Украины по хоккею провела первый поединок третьего квалификационного раунда Олимпийских игр, который стартовал в Казахстане, сообщает корреспондент УНН.

Уже в первом периоде казахи доказали свой статус фаворита, забросив пять шайб. За “желто-синих” ответил взятием ворот оппонентов только Сергей Бабинец (с передачи Буценко и Благого) — 1:5. Следующие два периода продолжались нашествия от хозяев турнира. В результате победа казахов 8:1.

Примечательно, что в другой группе отборочного этапа Польша деклассировала Нидерландов — 8:0.

Добавим, что завтра “желто-голубые” встретятся с поляками.



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