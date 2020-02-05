Украинская сборная по хоккею потерпела разгромное поражение в первой игре отбора к ЧМ-2020

Сборная Украины по хоккею провела первый поединок третьего квалификационного раунда Олимпийских игр, который стартовал в Казахстане, сообщает корреспондент УНН.

Уже в первом периоде казахи доказали свой статус фаворита, забросив пять шайб. За “желто-синих” ответил взятием ворот оппонентов только Сергей Бабинец (с передачи Буценко и Благого) — 1:5. Следующие два периода продолжались нашествия от хозяев турнира. В результате победа казахов 8:1.

Примечательно, что в другой группе отборочного этапа Польша деклассировала Нидерландов — 8:0.

Добавим, что завтра “желто-голубые” встретятся с поляками.