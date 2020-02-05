Сийярто: Украина должна изменить языковые нормы нового закона о среднем образовании

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что Украина сможет улучшить изучение государственного языка венграми Закарпатья без соблюдения норм нового образовательного законодательства.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает "Европейская правда".
Как известно, закон "Об общем среднем образовании", принятый в январе 2020 года, предусматривает необходимость увеличения объемов обучения на государственном языке в венгерских школах - от 0% в первом классе до 40% в девятом и 60% в двенадцатом классе.
Сийярто выступил против этого.
Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт сознательно не делал заявлений относительно принятого Украиной закона "Об общем среднем образовании", чтобы оставить возможность для договоренности с Украиной, однако Будапешт этим законом недоволен, из-за чего внес предложения украинской стороне.
В то же время министр заявил, что существует предварительная договоренность с Киевом о том, как согласовывать расхождения: в частности, министр образования и науки в ближайшее время "срочно примет у себя представителей союза педагогов Закарпатья".
Напомним, что в 2017 году в Украине вступил в силу закон об образовании. Согласно новому закону, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык.
Официальный Будапешт расценил изменения относительно языка образовательного процесса как нарушение гуманитарных прав венгров, проживающих на территории Украины.
Венгрия блокировала встречи на уровне министров Украина-НАТО и обратилась к альянсу с просьбой прекратить помощь Киеву «из-за провала реформ».