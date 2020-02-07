Российских актеров не пустили через границу в Одессу на гастроли

Пограничники не пропустили на территорию Украины российских актеров Павла Баршака, Елену Корикову и Игоря Ливанова. Как сообщил источник в Государственной пограничной службе Украины, Баршаку и Кориковой запрещен въезд в Украину на 10 лет, Ливанову - на 3 года.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на сайт ГПСУ, 6 февраля группа российских актеров лирической комедии «Идеальный свидетель» прибыла в один из пунктов пропуска на украинско-молдавской границе. По словам актеров, они ехали с гастролями в Украину.

Пограничники выяснили, что двое актеров незаконно посещали временно оккупированную территорию Крыма, где принимали участие в съемках фильма. Поэтому им отказали во въезде в Украину сроком на 3 года. Еще двое россиян из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину, из-за чего их также не пропустили через границу. Остальные граждане России отказались ехать в Украину, сообщили в ГПСУ.

После завершения всех процедур их вернули в Молдову. Однако, добавляют в ГПСУ, через несколько часов эта группа российских граждан появилась на украинской границе в другом пункта пропуска, «вероятно надеясь, что им все же удастся попасть» на территорию Украины.

Однако граждане РФ снова были остановлены во время мероприятий пограничного контроля и не пропущены в Украину. На этот раз двое граждан России, которые уже имели запрет въезда в Украину, своими действиями из-за умышленного неисполнения решения совершили правонарушение по ст.203-1 КУоАП и были притянуты к ответственности, получив штраф. Кроме того, им продлен срок запрета до 10 лет. Остальным 4 гражданам России проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года,

- сообщили в пограничном ведомстве.Отметим, что Игорь Ливанов, Елена Корикова и Павел Баршак являются главными актерами спектакля «Идеальный свидетель», который ждали сегодня, 7 февраля, в Одессе.