Консул Украины в Молдове отстранен от должности из-за подозрения в изнасиловании несовершеннолетней

Гражданка Молдовы заявила об изнасиловании, обвинив консула Украины в городе Бельцы. Власти страны попросили дипломата не оставлять страну на время следствия. Об этом сообщает местное издание "СП" со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

Издание, ссылаясь на украинский МИД, сообщает, что министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики сообщило посольство Украины о том, что правоохранительные органы Молдовы ведут следствие.

В нем они проверяют заявление, "которое поступило от гражданки Республики Молдова о совершении в отношении нее преступления консулом Украины в городе Бельцы".

Молдавская сторона высказала просьбу, чтобы указанное лицо не покидала территорию Молдовы на время проведения следственных действий. Государственным секретарем МИД Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого указан дипломат отстранен от исполнения должностных обязанностей,

- цитирует издание украинский МИД.

Издание Deschide в то же время сообщает, что речь идет о консуле Александре Сторожуке. Ранее пресс-служба посольства Украины сообщила изданию, что работник консульства в Бельцы не задержан, обвинения в каком-то преступлении ему не предъявлено и его причастность к инциденту выясняется.

По информации издания, в изнасиловании 17-летней девушки в Бельцы, которое произошло 4 февраля, подозреваются двое мужчин. Местные СМИ, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что в их числе - один из консулов Украины в Бельцы. Его не задержали, так как у него дипломатический иммунитет. Второй фигурант дела задержан на 72 часа.

Как сообщили УНН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, государственным секретарем МИД Украины открыто дисциплинарное производство после информации о якобы изнасиловании гражданки Республики Молдова украинским консулом в городе Бельцы.

Молдавская сторона сообщила Посольство Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления, поступивших от гражданки Республики Молдова, о совершении в отношении ее преступления украинским консулом в городе Бельцы,

- говорится с сообщении.

Молдавская сторона высказала просьбу, чтобы указанный консул не оставлял территорию Молдовы на время проведения следственных действий.

Государственным секретарем МИДа Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого указанного консула отстранен от исполнения должностных обязанностей. Ожидаем результаты проведения следствия молдавскими компетентными органами, о чем сразу информировать,

- отметили в МИДе.