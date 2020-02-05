Ограничения на подарки: Сытник собирается жаловаться в ЕСПЧ

Кроме того, по словам Сытника, он подал жалобу в Высший совет правосудия, в которой описал, как, по словам директора НАБУ, давили на судей по его делу для принятия нужного решения.
Директор НАБУ считает, что на решение судей, которые признали его виновным в неуплате средств за отдых в лесоохотничьем хозяйстве в Ривненской области, повлиял министр внутренних дел Арсен Аваков, который в свою очередь таким образом отомстил за так называемое "дело рюкзаков", в котором фигурировал его сын.
Сытник также назвал сбор подписей в парламенте за его отставку "попыткой давления".
При этом Сытник выразил готовность уплатить 3,4 тыс. грн штрафа, которые присудил суд.
Как сообщалось, в сентябре 2019 года Сарненский районный суд Ривненской области оштрафовал Сытника на 3400 гривень. Его признали виновным в нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков. 13 декабря Ривненский апелляционный суд подтвердил штраф.
Директора НАБУ обвиняли в том, что он не задекларировал отдых в одном из охотничьих угодий Ривненской области, который ему оплачивали третьи лица.
Сам Сытник утверждал, что платил за проживание, хотя чеки не сохранил.