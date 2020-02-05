Ограничения на подарки: Сытник собирается жаловаться в ЕСПЧ

Я буду направлять соответствующую жалобу в ЕСПЧ, поскольку это единственный способ пока согласно действующему законодательству пересмотреть это решение,

- сказал он.

Кроме того, по словам Сытника, он подал жалобу в Высший совет правосудия, в которой описал, как, по словам директора НАБУ, давили на судей по его делу для принятия нужного решения.

Директор НАБУ считает, что на решение судей, которые признали его виновным в неуплате средств за отдых в лесоохотничьем хозяйстве в Ривненской области, повлиял министр внутренних дел Арсен Аваков, который в свою очередь таким образом отомстил за так называемое "дело рюкзаков", в котором фигурировал его сын.

Сытник также назвал сбор подписей в парламенте за его отставку "попыткой давления".

Сейчас там какие-то подписи собирают в парламенте, но еще раз подчеркиваю: я не собираюсь мириться с незаконными решениями и сделаю все, чтобы они были отменены,

- заявил он.

При этом Сытник выразил готовность уплатить 3,4 тыс. грн штрафа, которые присудил суд.

Если придет запрос на уплату штрафа, то я, конечно, его заплачу. Но сделаю все возможное, чтобы здесь доминировал закон, а не желание мести отдельных людей, которые оказывают давление на судей, - резюмировал директор НАБУ. - резюмировал директор НАБУ.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Сарненский районный суд Ривненской области оштрафовал Сытника на 3400 гривень. Его признали виновным в нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков. 13 декабря Ривненский апелляционный суд подтвердил штраф.

Директора НАБУ обвиняли в том, что он не задекларировал отдых в одном из охотничьих угодий Ривненской области, который ему оплачивали третьи лица.

Сам Сытник утверждал, что платил за проживание, хотя чеки не сохранил.