Витренко жестко ответил на инициативу урезать его премию

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко негативно высказался о намерении уменьшить его премию за победу над "Газпромом" по решению Стокгольмского арбитража на сумму $2,9 млрд. Говорит, что это несправедливо, поскольку премии руководителям госпредприятий после их приватизации причитаются, а ему за победу – нет.

То есть если тебя назначили руководителем госпредприятия, ты ничего особенного не делаешь, просто не мешаешь его приватизировать, тебе платят проценты от рыночной стоимости предприятия, которую ты не создавал. А вот если ты проводишь необходимые изменения в коммерческой деятельности, инициируешь арбитраж, обосновываешь иски, берешь на себя персональные риски, выигрываешь, получаешь для компании $4,9 млрд, тебе говорят, что премия, которую тебе давно и заранее определили люди, назначенные и до сих пор не уволенные правительством, была неправильной,

– отметил он в Facebook.

Витренко также выразил сомнения, что "новым" политикам и чиновникам следует доверять в том, что они будут придерживаться взятых на себя обязательств.

Напомним, 5 февраля премьер Алексей Гончарук сообщил, что правительство обратится в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их уменьшении.

По данным некоторых СМИ, письмо Гончарука уже направлено главе набсовета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд. В нем премьер просит пересмотреть размер премий руководству НАК и воздержаться от принятия решений по их начислению до консультаций с Кабмином как акционером компании.

В 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" решил передать на премии 1% от суммы выигрыша в арбитраже ($4,6 млрд). Тогда выплатили первую часть премий на сумму $20,7 млн. Деньги получил 41 сотрудник компании из числа тех, кто прямо или опосредовано внес значительный вклад в достижение результата. Например, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев получил $7,9 млн грн, а исполнительному директору компании Юрию Витренко выплатили $6 млн. Остальные премии собирались раздать после взыскания с "Газпрома" остатка компенсации. На то время он составлял $2,6 млрд.