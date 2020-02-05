"Закрываем политические дискуссии": в МОН рассказали о предложенных Венгрией изменениях в образовании на Закарпатье

В Министерстве образования и науки Украины рассказали детали двух предложений, которые сделала Венгрия относительного образовательного процесса для венгерского национального меньшинства на Закарпатье. Об этом говорится в сообщении МОН по результатам сегодняшней встречи министра образования и науки Анны Новосад с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, передает УНИАН.
Сийярто во время встречи предложил рассмотреть две возможности, которые могли бы, по его мнению, обеспечить лучшие условия для изучения родного языка для венгерской общины: приравнять венгерский язык к языку коренного народа, увеличить количество часов на изучение украинского языка, но не за счет других предметов, а за счет увеличения часов на предмет "Украинский язык".
Относительно увеличения количества часов на изучение украинского языка без уменьшения количества изучаемых предметов на венгерском, Новосад отметила, что Украина не может заставить учиться детей в течение семи дней в неделю. Именно к такому результату, по ее мнению, может привести такая инициатива.
Что касается признания венгерского меньшинства коренным народом, то, по убеждению Новосад, это политический вопрос.
Также министр подчеркнула, что Украина последовательно выполнила все рекомендации Венецианской комиссии.
Напомним, что отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях Украины является государственный язык.
Выводами Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года украинской власти было рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи закона "Об образовании".
16 января 2020 года Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании, языковые положения которого были написаны по результатам многочисленных консультаций с представителями нацменьшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии.
Законом предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах. В частности, вторая модель предусмотрена для школ с обучением на языке нацменьшинств, языки которых относятся к языкам ЕС.
В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинским с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке.
Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих учреждениях должно читаться на государственном языке.