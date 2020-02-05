Новые данные о коронавирусе: более 31,5 тысячи больных, 641 случай смерти

По состоянию на 7 февраля 2020 года в мире зарегистрированы 31 549 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом человека, в том числе 641 случай смерти,

- сообщил Кузин.

Он отметил, что подавляющее большинство больных являются гражданами Китая - 31200 человек, остальные больные - это граждане 24 других стран.

Кузин также напомнил, что Украина 5 февраля получила тестсистему для выявления коронавируса.

Мы уже получили тестсистему для выявления нового коронавируса. Она закуплена за счет средств госбюджета. Также мы сформировали дополнительный заказ в ВОЗ и ожидаем, что на следующей неделе к нам еще прибудут около 30 тестсистем, которые будут распределены по регионам Украины. Кроме того, сейчас мы еще формируем дополнительный резервный заказ в США в Национальный центр контроля и мониторинга за заболеваниями (CDC, Атланта). Мы ожидаем, что у нас будет одна или две тестсистемы для диагностики по меньшей мере 700 случаев на уровне государства, если в том будет необходимость, - заявил глава ЦОЗ, добавив, что срок годности таких тест-систем составляет 2 года, поэтому их будет достаточно для оперативного реагирования государства. - заявил глава ЦОЗ, добавив, что срок годности таких тест-систем составляет 2 года, поэтому их будет достаточно для оперативного реагирования государства.

Кроме того, Кузин сообщил, что во время заседания оперативного штаба по недопущению заноса и распространения на территории Украины случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, чиновники обсудили основные оперативные мероприятия, которые планируется провести на уровне государства.

Также обсуждены готовность областей страны в случае занесения или возможного распространения нового коронавируса на уровне государства, проговорен четкий перечень мероприятий, которые планируется внедрить на национальном уровне после одобрения распоряжения КМУ о мерах по предотвращению занесения, распространения на территории острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019 года, - заявил Кузин. - заявил Кузин.

В ближайшие дни будет обнародован план противоэпидемических мероприятий в стране, заверил Кузин. Речь идет о создании соответствующих региональных планов противодействия коронавирусу, выделении ресурсов для организации мероприятий по усилению текущей дезинфекции, а также о подготовке учреждений здравоохранения для госпитализации больных или возможном перепрофилировании учреждений здравоохранения.