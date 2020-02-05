Додон готов предложить Приднестровью широкую автономию

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не допускает независимости Приднестровья, но готов предоставить региону широкую автономию и готов к переговорам. Об этом он сообщил 7 февраля, передает "Страна".

Додон рассказал об изменениях, которые произошли в Молдове в контексте урегулирования ситуации с Приднестровьем. В частности, по его словам, Кишинев уже признал дипломы приднестровских вузов, решил проблему выдачи регистрационных автомобильных номеров. Решается вопрос об отмене роуминга в телефонной связи.

Как будем политически это интегрировать, как эту проблему решить? Нужно садиться и разговаривать. Мы готовы выйти из этой ситуации, готовы дать гарантии, готовы дать довольно большую автономию

,- сказал Игорь Додон.

Условием успешных переговоров президент Молдовы назвал признание обеими сторонами, что их будущее - только совместное.

Потому что не будет независимости этого региона, вы все это понимаете,

- сказал Игорь Додон.

Видео: YouTube/ Președintele Igor Dodon

Напомним, летом президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что после смены власти в стране к вопросам статуса Приднестровья и окончательного урегулирования конфликта можно будет вернуться не раньше, чем через полгода, то есть в начале 2020 года.